“الترفيه” تنفي ما يُتداول بشأن الفعاليات العالمية في موسم الرياض

أصدرت الهيئة العامة للترفيه، اليوم الإثنين، تنويهاً نفت فيه ما تم تداوله مؤخراً بشأن الفعاليات العالمية التي سيستضيفها موسم الرياض، مؤكدةً على أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن برنامج الموسم وكافة تفاصيله.

وأهابت بالجميع تحرّي الدقة في تداول مثل تلك المعلومات قبل نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، مشدّدة على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الخاصة بالهيئة.