ذكرت مصادر أن وزارة الإسكان أحالت 360 شخصاً من المتأخرين عن سداد رسوم الأراضي البيضاء إلى محاكم التنفيذ. وأوضحت المصادر أنه سيتم تنفيذ الفصل الرابع من نظام إيرادات الدولة ضد المتأخرين، مشيرة إلى أن هذا قد يؤدي لإيقاف الخدمات والحجز على الحسابات المالية والممتلكات أو التنفيذ على العقارات المحجوزة، لتحصيل الرسوم كاملة.
وذكرت المصادر أنه تم إمهال المتأخرين 14 يوماً لتسديد جميع الرسوم والغرامات المتأخرة. يُشار إلى أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء خصص جزء من مبالغ الإيرادات التي يتم تحصيلها في تطوير البنى التحتية في عددٍ من المشاريع التابعة لوزارة الإسكان.
كانت هذه تفاصيل خبر إحالة 360 متأخراً في سداد رسوم الأراضي البيضاء إلى محاكم التنفيذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.