إحالة 360 متأخراً في سداد رسوم الأراضي البيضاء إلى محاكم التنفيذ

ذكرت مصادر أن وزارة الإسكان أحالت 360 شخصاً من المتأخرين عن سداد رسوم الأراضي البيضاء إلى محاكم التنفيذ. وأوضحت المصادر أنه سيتم تنفيذ الفصل الرابع من نظام إيرادات الدولة ضد المتأخرين، مشيرة إلى أن هذا قد يؤدي لإيقاف الخدمات والحجز على الحسابات المالية والممتلكات أو التنفيذ على العقارات المحجوزة، لتحصيل الرسوم كاملة.

وذكرت المصادر أنه تم إمهال المتأخرين 14 يوماً لتسديد جميع الرسوم والغرامات المتأخرة. يُشار إلى أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء خصص جزء من مبالغ الإيرادات التي يتم تحصيلها في تطوير البنى التحتية في عددٍ من المشاريع التابعة لوزارة الإسكان.