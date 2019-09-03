المعلم “الحذيفي” يروي تفاصيل فيديو إخماد حريق المركبة

روى المعلم خالد الحذيفي تفاصيل الفيديو الذي انتشر في مواقع التواصل بعد مساهمته الفعالة في إخماد الحريق الذي اندلع في إحدى المركبات مساء أمس وهو الفيديو الذي لقي تداولاً واسعاً في شبكات التواصل وحصد ردود فعل إيجابية.وقال “الحذيفي”: “الحادثة كانت أمس عندما كنا بنادي الحي فاندلعت النار في مركبة كانت متوقفة عند مدخل النادي بسبب تماس كهربائي فقمت فوراً بإبعاد السيارات حتى لا يلحقها الحريق وتحصل كارثة لاقدر الله وقمنا بإخراج الطلاب من الباب الآخر وتوجهنا لإخماد الحريق”.
واختتم: “وهنا أطفأت النار بمساعدة البعض فقد قمنا سابقاً بعمل فرضيات للحرائق الوهمية ونستطيع التعامل مع أية حريق وردود الفعل طيبة ولله الحمد واليوم اتصل بي مدير مكتب تعليم الصفا بجدة وشكرني، وهذا واجبي.”
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