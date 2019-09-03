شاهد: صدور توجيه باستمرار الطلاب النازحين والمنتهية إقاماتهم في مدارسهم حتى نهاية العام الحالي

أصدرت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن، اليوم الثلاثاء، تنويهاً أفادت فيه بورود توجيه من الوزارة باستمرار الطلاب الوافدين والمقيمين المنتهية إقاماتهم بالمدارس وفق الآلية السابقة حتى نهاية العام الحالي. وجاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي للإدارة إبراهيم السليمان، والذي أكّد أن تعميماً تفصيلياً توضيحياً سوف يصل خلال اليومين المقبلين، حيث يتم قبول الطلاب، حتى وإن كانت أوراقهم غير مستوفاة.

وأفاد السليمان بأنه جرت مكاتبات العام الماضي بين وزارتي التعليم والداخلية، مضيفاً أن صدور التوجيهات جاء تزامناً مع حـادثة الطالبة “أنوار خالد العنزي” التي ظهرت باكية في فيديو متداول تناشد فيه قبولها في المدرسة. وعن عدم قبول أبناء القبائل النازحة، قال السليمان: “نحن ننفذ ما ورد من وزارة الداخلية في موضوع الإقامات، والمدارس أبلغت أولياء الأمور منذ نهاية العام القادم بأنه سيتم منع الطلاب الذين لن يستكملوا المسوغات”.