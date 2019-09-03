عاجل اليمن : عاجل: انقلاب مسلح على الشرعية في حضرموت .. و ’’النخبة الحضرمية’’ تبدأ أول تحركات السيطرة (تفاصيل طارئة)

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: انقلاب مسلح على الشرعية في حضرموت .. و ’’النخبة الحضرمية’’ تبدأ أول تحركات السيطرة (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أول تحركات الانقلاب على الشرعية وجيشها الوطني، قال مواطنون من أبناء المحافظات الشمالية،اليوم الإثنين، أن نقطة عسكرية منعتهم من دخول مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت (شرقي اليمن).

وأضاف المواطنون: إن نقطة عسكرية بمدخل المكلا في منطقة “رأس حويرة” منعت المواطنين المنتمين للمحافظات الشمالية من دخول المدينة بمن فيهم مرضى.

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وبحسب المصادر المحلية فإن قوات توالي الإمارات تسيطرعلى ساحل حضرموت، والتي تم دمجها مؤخراً ضمن قوات المنطقة العسكرية الثانية التابعة للحكومة الشرعية والتي يقودها محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني.

وغادرت قيادة القوات الإماراتية التي كانت في منطقة بلحاف بمحافظة شبوة إلى ساحل حضرموت بعد سيطرة قوات الجيش على محافظة شبوة الأسبوع الماضي في حين يتواجد ضباط إماراتيون بالمكلا منذ طرد تنظيم القاعدة منها في العام 2016م.

يأتي ذلك بالتزامن مع التمرد المسلح الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً بعدن، ولم تعرف حتى اللحظة أسباب منع أبناء المحافظات الشمالية من دخول مدينة المكلا .