أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين حبيب والغزواني

نَقَل أمير منطقة جازان بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لوالد وذوي الشهيد العريف سلطان بن حسين سلطان حبيب، ولذوي الشهيد الجندي أول محمد بن سالم حسن الغزواني، من منسوبي القوات البرية اللذين استشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

كما نقل أمير المنطقة بالنيابة، إلى ذوي الشهيدين تعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وأعرب عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعيًا الله -عز وجل- أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، وأكد أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم، أعرب ذوو الشهيدين عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة وأميرها بالنيابة على مواساتهم، النابعة من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيدين اللذين استشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.