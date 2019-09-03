تفقد محافظ جزر فرسان حسن الحازمي، يرافقه مدير مكتب تعليم فرسان عبدالله نسيب، اليوم الإثنين، عددًا من مدارس المحافظة؛ للاطمئنان على سير العمل واستمع لخطط قادتها بشأن بدء العام الدراسي الجديد.
وأشاد الحازمي، بجاهزية واستعداد المدارس لاستقبال الطلاب مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي ضمن حرص ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، بقطاع التعليم كونه اللبنة الأساسية لبناء الوطن ويعوّل عليه تطوره ونهضته، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على الانضباط وقياس مدى اهتمامهم بالتعليم.
وقدم مدير مكتب تعليم فرسان عبدالله نسيب شكره وتقديره للمحافظ على اهتمامه بقطاع التعليم بالمحافظة بزياراته وجولاته التفقدية لمدارسها كما رفع شكره لمدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم أبو هادي على حرصه ومتابعته انطلاق العام الدراسي الجديد ودعمه اللامحدود لمكاتب التعليم للرفع من كفاءته بما ينعكس إيجابًا على أبنائنا الطلاب.
وقال نسيب: إن طلاب المدارس ثروة حقيقية لبناء الوطن وعليهم الرهان للتغلب على التحديات من أجل مستقبل أكثر إشراقًا؛ لذا لا يُستغرب دعم واهتمام وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بالطلاب؛ حيث يحرص الوزير دائمًا أن يحظى التعليم بكل الإمكانات لتحقيق أهدافه حتى تكون المملكة في مصاف الدول المتطورة .
كما قدم مدير مكتب تعليم فرسان، شكره لزملائه قادة ومعلمي المدارس على جهودهم لمواكبة انطلاقة العام الدراسي الجديد والتي ظهرت بشكل مشرف وعكست مدى حرصهم واهتمامهم بالرسالة التي يحملونها بين أيديهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. محافظ جزر فرسان يشارك الطلاب انطلاق العام الدراسي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.