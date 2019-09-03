بالصور.. محافظ جزر فرسان يشارك الطلاب انطلاق العام الدراسي الجديد

تفقد محافظ جزر فرسان حسن الحازمي، يرافقه مدير مكتب تعليم فرسان عبدالله نسيب، اليوم الإثنين، عددًا من مدارس المحافظة؛ للاطمئنان على سير العمل واستمع لخطط قادتها بشأن بدء العام الدراسي الجديد.

وأشاد الحازمي، بجاهزية واستعداد المدارس لاستقبال الطلاب مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي ضمن حرص ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، بقطاع التعليم كونه اللبنة الأساسية لبناء الوطن ويعوّل عليه تطوره ونهضته، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على الانضباط وقياس مدى اهتمامهم بالتعليم.

وقدم مدير مكتب تعليم فرسان عبدالله نسيب شكره وتقديره للمحافظ على اهتمامه بقطاع التعليم بالمحافظة بزياراته وجولاته التفقدية لمدارسها كما رفع شكره لمدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم أبو هادي على حرصه ومتابعته انطلاق العام الدراسي الجديد ودعمه اللامحدود لمكاتب التعليم للرفع من كفاءته بما ينعكس إيجابًا على أبنائنا الطلاب.

وقال نسيب: إن طلاب المدارس ثروة حقيقية لبناء الوطن وعليهم الرهان للتغلب على التحديات من أجل مستقبل أكثر إشراقًا؛ لذا لا يُستغرب دعم واهتمام وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بالطلاب؛ حيث يحرص الوزير دائمًا أن يحظى التعليم بكل الإمكانات لتحقيق أهدافه حتى تكون المملكة في مصاف الدول المتطورة .

كما قدم مدير مكتب تعليم فرسان، شكره لزملائه قادة ومعلمي المدارس على جهودهم لمواكبة انطلاقة العام الدراسي الجديد والتي ظهرت بشكل مشرف وعكست مدى حرصهم واهتمامهم بالرسالة التي يحملونها بين أيديهم.