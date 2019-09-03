الحصيني: صواعق قوية على جازان.. وظهور البرق في 3 مناطق

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، ظهور صواعق قوية في محافظة العيدابي بمنطقة جازان عصر اليوم الإثنين.

وأشار العيدابي، في تغريدتين، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إلى ظهور البرق عصر اليوم الإثنين على أجزاء أخرى من مناطق، الباحة وعسير وجازان.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين، توقّعت فيه نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، الشرقية، المدينة المنورة والقصيم، والأجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية.

وأشارت إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة؛ تمتدّ حتى مرتفعات المدينة المنورة، ويمتدّ تأثير السحب الرعدية إلى الأجزاء الساحلية منها.