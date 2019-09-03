تعليم المدينة: تشكيل لجنة عاجلة للتدخل السريع في معالجة بلاغات أعطال الكهرباء

أعلنت إدارة التعليم بالمدينة المنورة، تشكيل لجنة عاجلة ممثلة بقسم التشغيل والصيانة في تعليم المدينة وشركة الكهرباء للتدخل السريع في معالجة البلاغات الطارئة لأعطال الكهرباء.

وأكد متحدث تعليم المدينة عمر برناوي لـ«عاجل»، صدور موافقة المدير العامّ لتعليم المدينة ناصر العبدالكريم على تشكيل فريق عمل مشترك من طوارئ الكهرباء وقسم الصيانة بتعليم المنطقة لمباشرة أي بلاغات أو طوارئ قادمة مستقبلًا.

وقدّم برناوي شكر إدارة تعليم المدينة لمدير إدارة الكهرباء بمنطقة المدينة المنورة، نظير توجيهه لقسم الطوارئ بسرعة الاستجابة للبلاغات المرفوعة من قبل المدارس عن انقطاعات وطوارئ الكهرباء.

وانضمّ أكثر من 300 ألف طالب وطالبة في مدارس التعليم العام بمنطقة المدينة المنورة مطلع الأسبوع الجاري، يمثل البنين منهم 144634 طالبًا، والإناث 159429 طالبة.