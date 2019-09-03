ياسر الرميان.. رجل الخبرات الاقتصادية رئيسًا لشركة أرامكو

قال مسؤول سعودي، إن المملكة عينت العضو المنتدب لصندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، رئيسًا لمجلس إدارة أرامكو، خلفًا لوزير الطاقة خالد الفالح، بهدف فصل وزارة الطاقة عن أرامكو، وتجنب أي تضارب في المصالح؛ حيث تستعد الشركة للاكتتاب العام المقبل.

وجاء تعيين العضو المنتدب لصندوق الاستثمارات العامة الدكتور ياسر بن عثمان الرميان، رئيسًا لمجلس إدارة أرامكو، خلفًا لوزير الطاقة خالد الفالح، تتويجًا لخبرة اقتصادية مشهودة.

ويحمل الرميان المولود في العام 1970، العديد من الدرجات العلمية؛ حيث حصل على بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فيصل العام 1993 ونال شهادة برنامج الإدارة العامة من كلية هارڤارد للأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتميز الرميان، بخبرات توازت مع مناصبه التي تولاها؛ حيث سبق له تولي، منصب مدير قسم تمويل الشركات في «هيئة السوق المالية السعودية» (والتي شارك بتأسيسها) بين العامين 2008 و2010 سبق له رئاسة القوائم المالية في ذات الهيئة بين العامين 2004 و2007 ومديرًا للوساطة الدولية في البنك السعودي- الهولندي بين العامين 1999 و2004.

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كما عين الرميان رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا بمجلس إدارة شركة «السعودي- الفرنسي كابيتال بين العامين 2011 و2015، ثم مديرًا للوساطة الدولية في البنك الأول.

وشغل رئيس مجلس إدارة أرامكو الجديد، عضوية مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية «تداول» منذ 2014 وحتى 2015، كما عمل مشرفًا على «صندوق الاستثمارات العامة» بالمملكة منذ العام 2016، وشغل العديد من المناصب الهامة من بينها رئاسة مجلس إدارة مركز دعم اتخاذ القرار السعودي، ومستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، منذ العام 2016.

ولم يكن الرميان بعيدًا عن المناصب القيادية بشركة أرامكو؛ حيث شغل عضوية مجلس إدارتها، وكان عضوًا في مجموعة سوفت بنك وشركة أوبر تكنوجيز وعضوًا في مجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي، وفي الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

وشارك الرميان أيضًا في العديد من المؤتمرات والمنتديات والتي من بينها منتدى بلومبرج 2017، ومبادرة مستقبل الاستثمار خلال العامي 2017 و 2018 على التوالي.