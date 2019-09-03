شبه انعدام في الرؤية على طريقي الساحل الجديد والقديم بمكة

نبهت إمارة منطقة مكة، قائدي المركبات من تعرض طريقي الساحل الجديد والقديم إلى موجة غبار كثيفة.
وأكدت إمارة مكة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تعرض طريقي الساحل الجديد والقديم إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية؛ بسبب موجة غبار كثيفة.
وكانت هيئة الأرصاد، توقعت في تقريرها لطقس اليوم الإثنين، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة؛ تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة، ويمتد تأثير السحب الرعدية إلى الأجزاء الساحلية منها.
كما توقعت هيئة الأرصاد، وجود سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على مناطق غرب وشمال غرب ووسط المملكة.
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