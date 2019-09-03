جمعية »كفى« للتوعية بأضرار التدخين تشيد بالشكل الجديد لعلب السجائر‬

أشاد مدير عام جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة، الدكتور صلاح بن محمد الشيخ بجهود وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ لتغيير شكل علب السجائر بما يتناسب مع خطورتها على الإنسان .

وأوضح الشيخ أن السجائر تفتك سنويًا بأكثر من 22 ألف شخص في هذا الوطن حسب تصريح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ لذلك تستحق أن تُفرض القيود على التدخين، مشيدًا بالضريبة الانتقائية التي خفضت إلى حد كبير عدد متعاطي السجائر ومستهلكيها من كلا الجنسين وفق الاحصائيات الأخيرة .

وظهر الشكل الجديد لعلب السجائر مغلفًا باللون الأسود ومكتوبا عليه بخط عريض «التدخين يسبب سرطان الحنجرة» فيما يتذيل الكتابة شريط أصفر مكتوب فيه «للإقلاع عن التدخين اتصل على الرقم 937 » وهو رقم خصصته وزارة الصحة لمساعدة الراغبين في العلاج.