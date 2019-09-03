إنشاء 12 مشروعًا سكنيًّا في مكة توفر 52 ألفًا و611 وحدة للمستفيدين

رأس الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، اجتماعًا بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، تخلله استعراض لأعمال ومشاريع الوزارة بالمنطقة.

واطلع الأمير بدر بن سلطان على إحصاءات عن منتجات وزارة الإسكان في محافظات المنطقة، بينها إنشاء 12 مشروعًا سكنيًّا ضمن خطة لرفع نسبة التملك السكني إلى 60% بحلول عام 2020؛ حيث بلغ عدد الوحدات السكنية في تلك المشروعات حوالي 52.611 وحدة على مساحة إجمالية 11.608.164 متر مربع.

كما استعرض خطة الوزارة الخاصة بمبادرة الإسكان التنموي والهادفة لتوفير المساكن لأبناء المنطقة من الفئات المصنفة بأنها الأكثر حاجة من المواطنين، مثل المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على جانب توفير الأراضي المجانية للمستفيدين في منطقة مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها.

وتضم 13 مخططًا سكنيًّا للأراضي المجانية، وتوفر أكثر من 28 ألف قطعة أرض متاحة للمواطنين المسجلين في قوائم الدعم السكني؛ حيث بدأت عمليات التسليم في هذه المخططات، فيما يمكن للراغبين استكمال إجراءات الحجز من خلال نظام الحجز الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية لموقع سكني.