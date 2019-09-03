بالصور.. مدني الداير ينفذ حملة توعوية حول وسائل السلامة في المدارس

نفذت إدارة الدفاع المدني بالدائر، اليوم الإثنين، حملة توعوية واسعة حول وسائل السلامة وكيفية استخدام وسائل السلامة، وشملت عدة مدارس بالمحافظة.

يأتي ذلك تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد، بمتابعة مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الداير النقيب مالك بن يحيى الخالدي؛ حيث تهدف الإدارة إلى تعريف المعلمين والطلاب والكادر الإداري بالمدارس بوسائل السلامة وكيفية استخدام مطفيات الحريق اليدوية بالإضافة إلى طرق التعامل مع الحالات الطارئة وعمليات الإخلاء.

وتسهم الحملات التوعوية في رفع مستوى الوعي بالسلامة وأهمية أدواتها ورفع درجة قدرة منسوبي المدارس على التعامل مع الحالات الطارئة وعمليات الإخلاء في حال الحوادث.

وقام قسم السلامة بالإدارة بالمرور على المدارس وتقديم المحاضرات والتطبيق العملي داخل الفصول وعلى مسارح المدارس، وتم توزيع عدد كبير من الكتيبات والنشرات التوعوية.