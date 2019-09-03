أمير المدينة يتابع تطورات مشروع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

اطلع أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، على آخر تطورات مراحل مشروع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة، والخطة الموضوعة لتشغيله مبدئيًّا خلال الربع الثاني من عام 2020م.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير فيصل للمشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، ومساعده الدكتور راشد الحميد والمدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة الدكتور نزار خليفة والمستشار التنفيذي للمشرف العام التنفيذي للمشاريع الهندسية المهندس سعد الباهلي.

وأوضح الدكتور الفياض أن الخطة تسير بوتيرة منتظمة عبر فرق عمل متعددة تتابع تفاصيل المشروع التجهيزية والتشغيلية كافة، مستلهمين اهتمام خادم الحرمين الشريفين الذي كان له الفضل بعد الله حينما وجه بتحويل مشروع مستشفى الميقات الجديد إلى مستشفى تخصصي وضمه إلى المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث واستكمال تنفيذه وفق أعلى المواصفات والمعايير التجهيزية والتشغيلية والمتطلبات الطبية والفنية التخصصية.

وأكد الفياض أن الجهود والخبرات في المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث سُخرت لتشغيل مشروع تخصصي المدينة؛ ليكون إضافة نوعية في الرعاية الطبية التخصصية للحالات الدقيقة والمستعصية في المملكة وخدمة لأهالي المنطقة، معربًا عن شكره لأمير منطقة المدينة المنورة على دعمه ومتابعته للمشروع.

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وبيّن الدكتور الفياض أنه تم إعداد وطرح عدة مناقصات لتجهيز المستشفى فيما يتعلق بالأجهزة والمستلزمات الطبية وغير الطبية، كما تم إعداد وطرح عدد من المناقصات لتشغيل المستشفى.

وأوضح المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة الدكتور نزار خليفة، أنه تم تقدير احتياجات المستشفى من الموارد البشرية والقوى العاملة ذات المهارات والتخصصات المتنوعة في المجالات الطبية والإكلينيكية والإدارية والتقنية بناءً على دراسات لأفضل الممارسات والمؤشرات العالمية والمحلية بما يتوافق مع الطاقة الاستيعابية للمستشفى.

يُذكر أن المشروع مكون من مستشفى رئيس يتسع لـ300 سرير مع عدد من المباني المختلفة الأخرى المرتبطة بالمشروع من إسكان وخدمات مساندة، تعكس اهتمام الدولة بتوفير رعاية طبية تخصصية وفق أرقى المعايير لأهالي وزوار مدينة المصطفى، صلى الله عليه وسلم.