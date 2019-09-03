هيئة الترفيه تنفي ما أثير حول فعاليات عالمية يستضيفها موسم الرياض

نفت الهيئة العامة للترفيه ما أثير مؤخرًا في وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يخص الفعاليات العالمية، التي سيستضيفها موسم الرياض، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن برنامج الموسم وكل التفاصيل في وقت لاحق.

وأهابت هيئة الترفيه، في بيان صادر عنها اليوم، بالجميع تحري الدقة في تداول مثل هذه المعلومات واستقائها من مصادرها الرسمية، من خلال ما تنشره الهيئة بشكل رسمي في وسائل الإعلام، أو منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.