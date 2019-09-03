تعيين ياسر الرميان رئيسًا لـ«أرامكو» خلفًا للفالح

قال مسؤول سعودي، إن المملكة عينت العضو المنتدب لصندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، رئيسًا لمجلس إدارة أرامكو، خلفًا لوزير الطاقة خالد الفالح.

وأكد المسؤول، في تصريحات لوكالة «بلومبرج»، أن قرار تعيين الرميان؛ يهدف إلى فصل وزارة الطاقة عن أرامكو، وتجنب أي تضارب في المصالح؛ حيث تستعد الشركة للاكتتاب العام المقبل.

ويقود الرميان عملية تحويل الصندوق من شركة قابضة محلية خاملة إلى واحد من أكبر المستثمرين في شركات التكنولوجيا العالمية الناشئة.

وشغل الوزير الفالح، منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ عام 2015، قبل أن يتولى وزارة الطاقة في 2016.