الكهموس يناقش آليات تحقيق النزاهة وسرعة البت في قضايا الفساد

عقدت اللجنة الإشرافية لمكافحة الفساد، اليوم، اجتماعها الأول، برئاسة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس، في مقر الهيئة بمدينة الرياض.

وناقش الاجتماع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة والقضاء على الفساد المالي والإداري ومتابعة كل ما يتصل بذلك، بما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد، والرفع بتقارير للمقام الكريم عما يتم بهذا الشأن أولًا بأول.

يُذكر أن الاجتماع يأتي تنفيذًا للتوجيه الملكي القاضي بتشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد، برئاسة معاليه؛ لرفع مستوى أداء وفاعلية الأجهزة الرقابية على نحو يحقق تطلعات القيادة، وتحقيق أعلى درجات حماية النزاهة ومكافحة الفساد.