الربيعة يبحث مع مدير «الصحة العالمية» رفع المعاناة عن المحتاجين في دول العالم

التقى المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم الإثنين، بمقر المركز في الرياض، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد بن سالم المنظري.

وبحث اللقاء، تطوير العلاقة بين الجانبين لرفع المعاناة عن المحتاجين في دول العالم، ومكافحة الأمراض السارية، إلى جانب تعزيز العلاقة بين منظمة الحصة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة، من أجل تنفيذ الرسالة النبيلة التي من أجلها أنشئ المركز.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الصحي بين المركز والمنظمة لدعم المرضى والمصابين في جميع دول العالم المحتاجة.

وأشاد الدكتور أحمد المنظري بالبرامج والمشاريع المتعددة التي يقدمها المركز للمحتاجين والمنكوبين في شتى أنحاء العالم، معربًا عن تقديره الواسع لأداء المركز المهني وانتشاره العالمي.

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وقال المنظري: «المركز من أهم الداعمين لمنظمة الصحة العالمية وللمكتب الإقليمي، وله أعمال جليلة جدًا، ساعدت في رفع المعاناة عن المحتاجين في مختلف دول العالم، خصوصًا في الإقليم، سواء تقديم الخدمات العلاجية والوقائية المباشر وغير المباشرة أو عن طريق الدعم المالي والتقني والفني، أو من خلال المنظمات الأممية، ومنها منظمة الصحة العالمية».

وأضاف المنظري: «نثمّن هذا الدعم السخي الذي يقدمه المركز، ونسعى لتطوير العلاقة معه لرفع المعاناة عن المحتاجين في دول العالم؛ لمكافحة الأمراض السارية وغيرها، وبناء وتعزيز القدرات الوطنية للتعامل مع مختلف الاحتياجات الصحية في إنحاء الإقليم».

ووصف المنظري، الزيارة بالناجحة والمثمرة بلقاء المشرف العام على المركز والفرق المختصة، مضيفًا: «تناقشنا في مختلف الجوانب الإدارية والتقنية والمهنة والمالية الخاصة بمختلف البرامج في الإقليم، وكذلك برامج الدعم التي يقدمها المركز لدول خارج الإقليم، واتفقنا على بعض الخطوات الإجرائية التي تقم بها المنظمة والمركز؛ من أجل تعزيز العلاقة بين الجانبين، بما يخدم الصالح العام والمحتاجين، ومن أجل تنفيذ الرسالة النبيلة التي من أجلها أنشئ المركز».