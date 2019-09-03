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القيادة تعزي ذوي الشهيدين الحبيب والغزواني

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نقل نائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وتعازي أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لوالد وذوي الشهيد العريف سلطان بن حسين سلطان حبيب، ولذوي الشهيد الجندي أول محمد بن سالم حسن الغزواني، من منسوبي القوات البرية، اللذين استشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأعرب الأمير محمد بن عبد العزيز، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعيًا الله عز وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته

من جانبهم، أعرب ذوو الشهيدين عن شكرهم للقيادة ولأمير المنطقة ونائبه، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها.


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