القيادة تعزي ذوي الشهيدين الحبيب والغزواني

وأعرب الأمير محمد بن عبد العزيز، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعيًا الله عز وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته
من جانبهم، أعرب ذوو الشهيدين عن شكرهم للقيادة ولأمير المنطقة ونائبه، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها.
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