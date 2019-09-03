الإعلام تتصدر في التحول الإلكتروني للخدمات

حققت وزارة الإعلام المركز الأول في ترتيب الجهات الحكومية في إسهاماتها في التحول الإلكتروني للخدمات الإلكترونية، من أصل 167 جهة حكومية، بنسبة 87.85٪ في مؤشر مستوى نضج تحول الخدمات الحكومية الرئيسية «عالية التأثير» إلكترونياً، وذلك بحسب التقرير الصادر عن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر» للربع الثاني لعام 2019.

وأوضح المشرف العام على تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية بوزارة الإعلام الدكتور عادل بن محمد السعيد، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار سعي الوزارة إلى تحقيق التحول الرقمي، وأتمتة خدماتها بشكل كامل، تحقيقًا لرؤية التحول الوطني 2020، وبدعم وتوجيه مستمر من وزير الإعلام تركي الشبانة.

مؤشر

بين السعيد أن مؤشر ترتيب الجهات الحكومية في إسهاماتها في التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية يقيس نسبة إسهام كل جهة حكومية في وصول خدماتها لأعلى مستوى نضج يمكن الوصول إليه من إجمالي الخدمات الرئيسة لجميع الجهات الحكومية، لافتاً النظر إلى ترتيب الجهات يكون بحسب نسبة المساهمة من الأكثر مساهمة إلى الأقل مساهمة، وترتيب النتائج تنازلياً من الأعلى إلى الأقل، وتم عكس وزارة الإعلام بالمركز الأول نتيجة كمية الخدمات التي رُصدت في نظام مرصد الخدمات الحكومية التي وصلت لأعلى مستوى نضج.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق أفضل النتائج في مجال التحول الرقمي، كما أنها حاليّا تولي جل اهتمامها بالأنظمة والخدمات الإلكترونية الداخلية وتطويرها في المرحلة القادمة، رغبةً في التحول إلى وزارة إلكترونية بلا ورق.

منجزات الوزارة في الربع الثاني من 2019

- 111 خدمة إلكترونية للمستفيدين

- 87 خدمة إلكترونية «تحولية / تكاملية»

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- 20 خدمة إلكترونية إجرائية، تختص بـ:

1ـ أنظمة فُسُوح الكتب والمطبوعات

2ـ أنظمة التراخيص الإعلامية

3ـ النشر الإلكتروني

4ـ البلاغات الإعلامية

5ـ أنظمة أخرى