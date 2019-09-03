إزالة 75% من عقارات أعاقت تنفيذ دائري جدة الثاني

كشفت وزارة النقل عن إزالة 75 % من العقارات التي تعيق تنفيذ الطريق الدائري الثاني بمحافظة جدة بطول 113 كيلو مترا، حيث يبلغ عدد العقارات 255 عقارا.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس البلدي الـ57 التي اطلع فيها أعضاء المجلس برئاسة عبدالله دخيل الله المحمدي على أبرز العوائق التي تعترض تنفيذ جزء من الطريق الدائري الثاني بمحافظة، وذلك من خلال العرض الذي قدمه عمر الحارثي من فرع إدارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، وتشكل أبرز العوائق التي تواجه الوزارة في تنفيذ الطريق الدائري الثاني بجدة، عدد العقارات التي تعيق التنفيذ 255 عقارا تمت إزالة 191 عقارا ومتبقي 64 عقارا، وكذلك عدد من أعمدة الكهرباء وعدد من أبراج الضغط العالي. وأكد رئيس المجلس عبدالله المحمدي أن المجلس سيعمل على دعم المشروع لدى الوزارة.

العبوات البلاستيكية

أشار المحمدي إلى أن الجلسة شهدت عرضا مرئيا من قبل علاء الجمعة من الهيئة العامة للغذاء والدواء حول خطورة العبوات البلاستيكية واستخداماتها في حفظ الأطعمة وأكياس البولي اثيلين وتداولها في تسويق المواد الغذائية، وكذلك مصانع التلوين وإعادة التدوير، حيث طالب أعضاء المجلس بحملات إعلامية توعوية للمستهلك وتعريفه باستخدامات هذه المواد والمخاطر، مقترحا أن يكون هنالك ممثل من المجلس البلدي لحضور لقاءات وورش العمل التي تقيمها هيئة الدواء والغذاء. وكذلك التنسيق مع الأمانة بتكثيف الرقابة على المطاعم والمخابز والبسطات لمنع الممارسات الخاطئة.

استحداث المسالخ

أبان عبدالله المحمدي أن الجلسة تضمنت مناقشة تقرير لجنة البلديات الفرعية بالمجلس الذي قدمه عضو المجلس صالح العمري حول المسالخ خلال عيد الأضحى وما تم رصده خلال تلك الفترة، مضيفا أن المجلس أشاد بالجهود المبذولة والتغييرات التي طرأت خلال تلك الفترة من قبل إدارة أسواق النفع العام والمسالخ الساعية إلى التطوير المستمر، وضرورة استحداث مسالخ موسمية ومتنقلة خلال مواسم الأعياد.