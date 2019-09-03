مدارس عالمية تستغل التقنية لابتزاز الطلاب

فيما لا تزال مدارس عالمية تبرم اتفاقيات مع مكتبات ومحلات بيع الأزياء المدرسية بصورة يسودها الاحتكار دون توسعة نطاق البيع لضمان تنافسية الأسعار، ألزمت مدرسة عالمية طلابها بشراء نسخة حديثة لأحد الأجهزة اللوحية من طراز «جالكسي تاب»، لتحميل المقررات الدراسية عليها، إضافة إلى شراء البرنامج الذي توفره المدرسة للطالب وتقوم بتحميله عليه مقابل 500 ريال إضافية غير التكلفة الأصلية لشراء الجهاز.

وتحتفظ «دوت الخليج» بمعلومات المدرسة التي اشتكى منها عدد من أولياء الأمور جراء المغالاة في أسعار الكتب، إضافة إلى إجبارهم على شراء نسخ حديثة من الأجهزة اللوحية، لضمان عمله على الوجه المطلوب بحسب تعميم إدارة المدرسة، والتي ستقوم لاحقا بعد شراء الطلاب للأجهزة اللوحية بتحميل برنامج يحوي المقررات الدراسية في نسخة رقمية مقابل 500 ريال تدفع لمرة واحدة كل سنة.

أسعار باهظة

اطلعت «دوت الخليج»، على أسعار كتب دراسية لمدرسة عالمية أخرى، وبلغت قيمة الكتب الدراسية فيها لصف (GR8) نحو 1501 ريال بواقع 15 كتابا، أما كتب صف (GR3) فقد بلغت قيمة الكتب الدراسية فيه 1165 ريالا بواقع 3 كتب، أما لصف (GR6) فقد بلغت قيمة الكتب الدراسية فيه 1374 ريالا بواقع 15 كتابا.

وانتقد أولياء أمور الطلاب تخصيص مكتبة بعينها لشراء الكتب دون توسيع النطاق للبحث عن أسعار منافسة، الأمر الذي يعتبر احتكارا واضحا نتج عنه مغالاة كبيرة في الأسعار.

المقارنة مع المواقع العالمية

رصدت «دوت الخليج» أسعار أهم وأغلى سلسلة كتب علمية لتخصصات طبية عبر موقع «أمازون» والتي لم تتجاوز قيمتها 147 دولارا تقريبا «551 ريالا» وهو كتاب «KAPLAN MCAT» إضافة إلى كتاب آخر بمسمى «Clinical Medicine» لم يتجاوز سعره 66 دولارا، أي 247 ريالا تقريبا.

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من الطلبات التعجيزية

01 شراء نسخ حديثة لأحد الأجهزة اللوحية

02 شراء البرامج الخاصة بالمقررات الدراسية

03 احتكار عمليات الشراء من مكتبة مخصصة

04 أسعار باهظة مقارنة بمواقع الشراء العالمية