اخبار السعوديه

غرفة عمليات لمتابعة الانتظام

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أنشأت إدارة تعليم عسير، غرفة عمليات لربط الميدان التربوي بقيادات التعليم من خلال عدد من الشاشات التفاعلية، التي تتيح التواصل مع الميدان التربوي في كافة قطاعات المنطقة.

وأوضح مدير عام التعليم سعد الجوني، أن هذه الخدمة تفتح آفاقا جديدة للتواصل بين الإدارة والميدان، ونقل صورة واقعية عن المدارس والمكاتب بشكل مباشر وسريع، للوقوف على جوانب القصور إن وجدت ومعالجتها، والاستماع للمطالب والرؤى وتحفيز المتميزين والمتميزات، فيما شملت الموضوعات قبول الطلاب والطالبات، وانتظام الدراسة، ووسائل النقل.


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