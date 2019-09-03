إنشاء 12 مشروعا سكنيا بمنطقة مكة المكرمة

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة اجتماعا، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، تخلله استعراض أعمال ومشاريع الوزارة بالمنطقة.

واطلع الأمير بدر بن سلطان على إحصاءات عن منتجات وزارة الإسكان في محافظات المنطقة ومن بينها: إنشاء 12 مشروعا سكنيا ضمن خطة لرفع نسبة التملك السكني إلى 60% بحلول عام 2020، وبلغ عدد الوحدات السكنية في تلك المشروعات حوالي 52611 وحدة على مساحة إجمالية 11,608,164 مترا مربعا، كما استعرض خطة الوزارة الخاصة بمبادرة الإسكان التنموي والهادفة إلى توفير المساكن لأبناء المنطقة من الفئات المصنفة بأنها الأكثر حاجة من المواطنين مثل المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على جانب توفير الأراضي المجانية للمستفيدين في منطقة مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها، حيث تضم 13 مخططاً سكنياً للأراضي المجانية، توفر أكثر من 28 ألف قطعة أرض متاحة للمواطنين المسجلين في قوائم الدعم السكني، حيث بدأت عمليات التسليم في هذه المخططات، كما يمكن للراغبين استكمال إجراءات الحجز من خلال نظام الحجز الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية لموقع «سكني».