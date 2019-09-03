الكوادر النسائية بالعدل تخدم 160 ألف مستفيدة خلال 7 أشهر

أعلنت وزارة العدل عن تقديم موظفات الأقسام النسائية في القطاعات العدلية المختلفة خدماتهن لنحو 160 ألف مستفيدة، بإجمالي معاملات قاربت على الـ380 ألف معاملة خلال 7 أشهر، بداية من يناير من العام الجاري وحتى يوليو الماضي.

وأوضحت وزارة العدل أن الأقسام النسائية تقدم خدماتها في محاكم المملكة المختلفة «أحوال شخصية، عامة، جزائية، تنفيذ، تجارية، وعمالية»، إضافة إلى كتابات العدل.

وأشارت الوزارة إلى أن الموظفات يعملن في المحاكم وكتابات العدل في وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، إضافة إلى أقسام مستحدثة مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها، وأقسام التقنية الرقمية.

وتصدرت الأقسام النسائية العاملة في المرافق العدلية بالرياض القائمة بـ71178 مستفيدة، تلتها جدة بـ46076 مستفيدة، ثم مكة المكرمة بـ16572 مستفيدة، الدمام بـ16004مستفيدات، ثم المدينة المنورة بـ8034 مستفيدة.

يذكر أن وزارة العدل وللمرة الأولى منحت الفرصة للمرأة للعمل في 5 مجالات هي: باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى على المرتبة الثامنة.

5 مجالات للمرأة في وزارة العدل

- باحثة اجتماعية

- باحثة شرعية

- باحثة قانونية

Advertisements

- مساعدة إدارية

مطورة برامج أولى على المرتبة الثامنة

- الرياض 71178

- جدة 46076

- مكة المكرمة 16572

- الدمام 16004

- المدينة المنورة 8034