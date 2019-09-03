التعليم تبدأ صرف تعويضات لأولياء فقدوا أبناءهم

بدأت إدارات التعليم ببعض مناطق المملكة صرف تعويضات لأولياء أمور فقدوا أبناءهم الطلاب في حوادث مختلفة أثناء الدوام الرسمي أو الذهاب أو الإياب، ووضعت وزارة التعليم تعويضاً للطلاب في جميع مراحل التعليم يُقدّر بـ100 ألف كحد أعلى في حالة الوفاة أو العجز ويصرف من وزارة المالية.

وحددت التعليم آلية صرف التعويض المالي كاملا في حالة الوفاة، أو الإصابة بعجز جزئي أو عاهة مستديمة تمنعان الطالب أو الطالبة عن مواصلة الدراسة أو التدريب، أو يصرف جزء من التعويض في حالة الإصابة بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعان الطالب عن مواصلة الدراسة أو التدريب، حيث يُقدّر ذلك على أساس نسبة هذا العجز إلى العجز الكلي، ويقتصر تطبيق قواعد التعويض السابقة على حالات الوفاة أو العجز، والتي تحدث نتيجة سبب مادي وقع خلال الدراسة أو التدريب، ويشمل التعويض ذهاب الطالب إلى المدرسة أو التدريب أو عودته.

شروط الاستحقاق

يشترط على استحقاق صرف التعويض تحرير محضر تحقيق عن الحادث الذي يقع للطالب داخل المدرسة من قائد المدرسة أو المعهد لإثبات ملابسات الحادث، حيث يُبين فيه بيانات الطالب كاملة وأسباب الحادث ووقت وقوع الحادثة وأقوال الشهود، إضافة إلى إرفاق صورة عن الحادث الذي يقع للطالب خارج المدرسة في حالة ذهابه إلى المدرسة أو التدريب أو عودته، ويسلم للجهة الأمنية المباشرة للحادث، مع تقرير من المستشفى أو الجهة التي نُقل إليها المصاب بعد وقوع الحادث مباشرةً، على أن يثبت التحقيق أو المحضر أن الحادث لم ينشأ بصورة مقصودة ممن يستفيد منه، وأنه لم يقع نتيجة عمل جنائي قام به.

يذكر أن قرار مجلس الوزراء برقم (78) في 5/‏ 3/‏ 1435، خصص تقديم تعويض للطالب في جميع مراحل التعليم والتدريب بـ100 ألف ريال في حالة الوفاة أو العجز، ويصرف من وزارة المالية، بحيث يشمل هذا التعويض حالتي ذهاب الطالب إلى المدرسة أو التدريب أو عودته.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لتعليم مهد الذهب لـ«دوت الخليج»، أن إدارة التعليم بالمنطقة سبق أن قامت بدراسة حالتين لطالبين تعرضا لحادثين مختلفين أثناء ذهابهما للمدرسة، حيث تقرر صرف تعويض بمقدار 100 ألف لوليي الأمر، بعد الاستناد على محاضر الواقعة والتأكد من شروط الاستحقاق.