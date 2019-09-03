انتشال جثتي غريقي غدير البنات بالطائف

انتشلت فرق الدفاع المدني بالطائف بمشاركة الفرق التطوعية جثتي رجل وامرأة غرقا في غدير البنات شرق المحافظة. وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان الغامدي، أن فرق الإنقاذ التابعة لمدني الطائف بمشاركة مباشرة من فريق ساعد التطوعي وحضور فرقتي السلام وأركان التطوعية تمكنت أمس من العثور على مفقود غدير البنات بعد عمليات بحث دامت 5 ساعات تقريبا.

انعدام الرؤية

قال الغامدي «إن فرق الإنقاذ المائي مع الفرق التطوعية المساندة للدفاع المدني عملت في ظروف انعدام الرؤية داخل مياه الغدير، بالإضافة إلى كون الأرض طينية شكل لهم صعوبة في البحث وخطورة أثناء الغوص في أعماق الغدير بعمق يتجاوز مترين». وأبان «أن فرق الإنقاذ تمكنت من العثور على الرجل بعد أن عثرت مساء أمس على سيدة».

تسليم الجثمانين

أشار الغامدي إلى أنه مع انتهاء أعمال البحث في مسرح حادث الإنقاذ تم تسليم جثماني السيدة والرجل للجهات المختصة بشرطة محافظة الطائف. ‏‏وكان الدفاع المدني بالطائف انتشل مساء أول من أمس جثة سيدة من داخل غدير البنات شرق محافظة الطائف، بعد أن تلقت بلاغا من مواطن يفيد بوجود عربة بها طفلان متوقفة بجوار غدير البنات شرق المحافظة، كما وجد بالموقع فرشة وحذاء سيدة.