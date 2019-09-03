انعدام الرؤية
قال الغامدي «إن فرق الإنقاذ المائي مع الفرق التطوعية المساندة للدفاع المدني عملت في ظروف انعدام الرؤية داخل مياه الغدير، بالإضافة إلى كون الأرض طينية شكل لهم صعوبة في البحث وخطورة أثناء الغوص في أعماق الغدير بعمق يتجاوز مترين». وأبان «أن فرق الإنقاذ تمكنت من العثور على الرجل بعد أن عثرت مساء أمس على سيدة».
تسليم الجثمانين
أشار الغامدي إلى أنه مع انتهاء أعمال البحث في مسرح حادث الإنقاذ تم تسليم جثماني السيدة والرجل للجهات المختصة بشرطة محافظة الطائف. وكان الدفاع المدني بالطائف انتشل مساء أول من أمس جثة سيدة من داخل غدير البنات شرق محافظة الطائف، بعد أن تلقت بلاغا من مواطن يفيد بوجود عربة بها طفلان متوقفة بجوار غدير البنات شرق المحافظة، كما وجد بالموقع فرشة وحذاء سيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر انتشال جثتي غريقي غدير البنات بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.