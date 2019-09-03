تدشين 32 مدرسة للطفولة بالباحة

إثر ذلك، شاهد الجميع عرضا عن مدارس الطفولة المبكرة في المنطقة، وأبرز الاستعدادات التي نُفذت خلال الأشهر الماضية.
وأشاد الأمير حسام بن سعود بما لمسه من استعدادات وتجهيزات مميزة في المدرسة ومختلف مدارس المنطقة لبدء العام الدراسي الجديد، مؤكداً أن ذلك جاء بفضل الله أولاً ثم بفضل ودعم واهتمام القيادة بقطاع التعليم بوصفها أولوية تنموية وركيزة في تطوير المجتمع ومنافسة الدول المتقدمة.
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