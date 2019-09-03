ملابس ضد التعرق لمقاومة عطل التكييف

وعلمت «دوت الخليج» بقيام إحدى المدارس بمطالبة أولياء الأمور بإحضار ملابس أخرى ليتم استبدالها للطالبات بعد التعرق حماية لهم بسبب شدة الحرارة داخل الفصول الدراسية.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا بسبب مشكلة التكييف بمدارس العيون، ومنها الابتدائية الخامسة والمتوسطة الثالثة للبنات وغيرهما من المدارس كما يشاع، وطالب العديد من النشطاء بمحاسبة جهة الصيانة لعدم التزامها بجدول زمني لعملية الصيانة الدورية.
من جانبه أوضح مدير الإعلام التربوي بتعليم الأحساء سعد الدرويش لـ«دوت الخليج»، أنه صدرت توجيهات مدير عام التعليم بالمنطقة للجهة المختصة بالإدارة لعمل اللازم.
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