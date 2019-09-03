فهد بن سلطان يستقبل مدير جستر تبوك

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، أمس، في مكتبه بالإمارة، المدير التنفيذي للجمعية السعودية للتربية الخاصة «جستر» بتبوك، شاهر البلوي، وفريق جستر تبوك، ورحب بهم، مستمعا إلى شرح مفصل من قبل البلوي عن الجمعية وأهدافها وأعمالها والفئات المستهدفة والدور الذي تقوم به في خدمة أبناء المنطقة من ذوي الإعاقة.

ثم قدم البلوي لأمير تبوك العضوية الفخرية للجمعية، مؤكداً على أهمية العمل الإنساني والخيري في المنطقة والدور الذي تقوم به الجمعية في خدمة هذه الفئة الغالية على الجميع، منوها إلى الدعم الكبير الذي تلقاه هذه الجمعيات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد. وشكر أمير المنطقة أعضاء الجمعية على ما يقدمونه من أعمال وخدمات لفئة غالية على الجميع، متمنيا التوفيق والنجاح للجمعية لخدمة المستفيدين منها.

من جهة أخرى، استقبل الأمير فهد بن سلطان في مكتبه بالإمارة، أمس، أبناء الشيخ سداد محمود الفاخري، أحد أعيان المنطقة، وقدم فؤاد الفاخري وإخوانه شكرهم للقيادة على مواساتهم وتعزيتهم في وفاة والدهم، كما أعربوا عن شكرهم لأمير تبوك على وقفته تجاه الفقيد طيلة فترة مرضه حتى وافاه الأجل.