ثم قدم البلوي لأمير تبوك العضوية الفخرية للجمعية، مؤكداً على أهمية العمل الإنساني والخيري في المنطقة والدور الذي تقوم به الجمعية في خدمة هذه الفئة الغالية على الجميع، منوها إلى الدعم الكبير الذي تلقاه هذه الجمعيات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد. وشكر أمير المنطقة أعضاء الجمعية على ما يقدمونه من أعمال وخدمات لفئة غالية على الجميع، متمنيا التوفيق والنجاح للجمعية لخدمة المستفيدين منها.
من جهة أخرى، استقبل الأمير فهد بن سلطان في مكتبه بالإمارة، أمس، أبناء الشيخ سداد محمود الفاخري، أحد أعيان المنطقة، وقدم فؤاد الفاخري وإخوانه شكرهم للقيادة على مواساتهم وتعزيتهم في وفاة والدهم، كما أعربوا عن شكرهم لأمير تبوك على وقفته تجاه الفقيد طيلة فترة مرضه حتى وافاه الأجل.
كانت هذه تفاصيل خبر فهد بن سلطان يستقبل مدير جستر تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.