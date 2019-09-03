DNA يؤجل دفن ضحايا حادث المزاحمية

لم يكن يدر بخلد المواطنة عائشة أحمد حمادي من سكان قرية الخضراء الجنوبية بجازان، أن تكون زيارة ابنها وأولاده لها، هي المحطة الأخيرة لهم في رحلة الحياة، بعد أن تسبب حادث وجها لوجه، في احتراق مركبتهم، ونتج عنه وفاة الأب جمال محمد عريشي، و5 من أبنائه، (3 شباب، وفتاتان)، وذلك في أثناء طريق عودتهم إلى الرياض بالمزاحمية، ليخيم الحزن على أسرة العريشي بمنطقتي الرياض وجازان، وسط دهشة الأم، واعتصار قلبها بهذه الفاجعة، والألم لرحيل ابنها وأولاده بعد زيارتهم لها.

استئذان

كشف المواطن شادي سك ابن شقيقة المتوفى لـ«دوت الخليج» أن خاله جمال عريشي استأذن زوجتيه للذهاب إلى جازان للسلام على أمه برفقة أبنائه، مشيرا إلى أنهما لم ترافقاه في رحلته، لقصر المدة الزمنية للزيارة التي ستكون يومين، مضيفا أن الحادث كان اصطدام وجها لوجه مع مركبة أخرى بالمزاحمية على مقربة من وصولهم إلى سكنهم بالرياض، ونتج عنه احتراق مركبتهم، ووفاة خاله، و5 من أبنائه، ونقل مرافقه إلى العناية المركزة، مضيفا إلى أنهم ينتظرون إجراءات تسلم الجثث للصلاة عليها ودفنها بالرياض اليوم، لتوديعهم الأخير، بعد تسلم تحليل DNA لإثبات هويتهم من المستشفى، وأن ما حصل هو قضاء وقدر.

تسلسل الحادثة

- العريشي يستأذن زوجتيه للذهاب إلى جازان

- الأب وأبناؤه يزورون أمه بجازان

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- حادث مأساوي بالمزاحمية

- احتراق المركبة

- وفاة الأب و5 من أبنائه

- الأسرة تنتظر تحليل المستشفى

- تشييع الجثامين اليوم بالرياض