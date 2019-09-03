رقم قياسي 94 ألف عابر لجسر الفهد يوميا في أغسطس

سجل جسر الملك فهد خلال شهر أغسطس الماضي أعلى رقم عبور للمسافرين منذ افتتاحه، بعدد 2.918.993 مسافراً، بمعدل يومي يزيد عن 94 ألف مسافر يوميا، وبزيادة بلغت 4.4% عن نفس الفترة من العام الماضي التي شهدت عبور 2.796.287 مسافرا، حيث جاء هذا الرقم ناسخا للرقم الأعلى الذي تم تسجيله خلال الشهر الذي سبقه من نفس العام البالغ 2.821.640 مسافرا، وذلك وفق إحصاءات جوازات جسر الملك فهد السعودية

وواصلت أعداد المسافرين تصاعدها بوتيرة عالية خلال هذا العام، حيث شهد معها تسجيل عدد كبير من الأرقام غير المسبوقة بالتوازي مع التحسن الكبير في أزمنة العبور نتيجةً للجهود الكبيرة التي تبذلها جميع الإدارات العاملة في المملكتين.

ورغم الأعداد المتزايدة في إعداد المسافرين، فقد سجلت معدلات أزمنة العبور خلال شهر أغسطس خلال أوقات الذروة نموا ملحوظا، باتجاه البحرين بين الساعة 10 صباحا إلى 10 مساء مدة 23 دقيقة، وباتجاه السعودية بين الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 12 منتصف الليل مدة 24 دقيقة.

نمو ملحوظ

أوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، المهندس عماد المحيسن، أن النمو الملحوظ في أعداد المسافرين خلال العام 2019 قابله تحسن ملحوظ في أزمنة عبور المسافرين وإنهاء إجراءات سفرهم عبر جسر الملك فهد قياساً بالأعوام السابقة، مرجعا سبب ذلك إلى تظافر جهود شركاء النجاح من كافة الإدارات الحكومية العاملة في الجانبين السعودي والبحريني بزيادة القدرة التشغيلية لمسارات إنهاء الإجراءات.