وواصلت أعداد المسافرين تصاعدها بوتيرة عالية خلال هذا العام، حيث شهد معها تسجيل عدد كبير من الأرقام غير المسبوقة بالتوازي مع التحسن الكبير في أزمنة العبور نتيجةً للجهود الكبيرة التي تبذلها جميع الإدارات العاملة في المملكتين.
ورغم الأعداد المتزايدة في إعداد المسافرين، فقد سجلت معدلات أزمنة العبور خلال شهر أغسطس خلال أوقات الذروة نموا ملحوظا، باتجاه البحرين بين الساعة 10 صباحا إلى 10 مساء مدة 23 دقيقة، وباتجاه السعودية بين الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 12 منتصف الليل مدة 24 دقيقة.
نمو ملحوظ
أوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، المهندس عماد المحيسن، أن النمو الملحوظ في أعداد المسافرين خلال العام 2019 قابله تحسن ملحوظ في أزمنة عبور المسافرين وإنهاء إجراءات سفرهم عبر جسر الملك فهد قياساً بالأعوام السابقة، مرجعا سبب ذلك إلى تظافر جهود شركاء النجاح من كافة الإدارات الحكومية العاملة في الجانبين السعودي والبحريني بزيادة القدرة التشغيلية لمسارات إنهاء الإجراءات.
كانت هذه تفاصيل خبر رقم قياسي
94 ألف عابر لجسر الفهد يوميا في أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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