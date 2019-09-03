السعودية اليوم / مصرع خمسة أشخاص على الأقل إثر انفجارات في كابول



كابول 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم اليوم إثر انفجارات هزت وسط العاصمة الأفغانية كابول تلاها إطلاق نار.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي إنّ الانفجار وقع قرب القرية الخضراء التي تضم وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية، مضيفًا أنه تم إجلاء خمس جثث وخمسين جريحًا من المنطقة كلّهم مدنيّون.

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