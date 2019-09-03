السعودية اليوم / الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة يعثر على مفقود غدير البنات بالطائف // للصحف فقط //



الطائف 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

أعلن الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة ظهر اليوم العثور على مفقود غدير البنات عن طريق فرق الانقاذ التابعة لمدني الطائف.

وأوضح المتحدث الرسمي بالمنطقة العقيد سعيد سرحان الغامدي أن فرق الانقاذ والانقاذ المائي بمشاركة مباشرة من فريق ساعد التطوعي وحضور فرقتي السلام وأركان التطوعية تمكنت ظهرًا اليوم الاثنين من العثور على مفقود غدير البنات بعد عمليات بحث دامت خمس ساعات تقريبا .

وبين الغامدي أن فرق الإنقاذ المائي مع الفرق التطوعية المساندة للدفاع المدني عملت في ظروف انعدام الرؤية داخل مياه الغدير بالإضافة إلى كون الأرض طينية شكل لهم صعوبة في البحث وخطورة أثناء الغوص في أعماق الغدير بعمق يتجاوز 2م

وأشار إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من العثور على الرجل بعد أن عثرت مساء أمس على سيدة بعد أن فارقا الحياة ، داعين الله أن يتغمدهما بواسع رحمته .

وأشار إلى أنه مع انتهاء أعمال البحث في مسرح حادث الإنقاذ تم تسليم جثماني السيدة والرجل للجهات المختصة بشرطة محافظة الطائف كونها الجهة المختصة بذلك .

وأهاب الغامدي بجميع الأخوة المواطنين والمقيمين بالابتعاد عن التجمعات المائية وعدم المجازفة في عمليات الإنقاذ وإبلاغ مركز العمليات الموحد بمنطقة مكة المكرمة على الرقم 911 لأي حالة طارئة لتقوم بتحريك الفرق المعنية والمناط بها أعمال الإنقاذ حفاظا على سلامة الجميع .

// للصحف فقط // // انتهى //

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