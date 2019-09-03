السعودية اليوم / رئيس إدارة مسلمي القوقاز يزور المسجد النبوي



المدينة المنورة 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

زار رئيس إدارة مسلمي القوقاز الدكتور شكر الله باشازاده اليوم، المسجد النبوي الشريف، حيث أدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيّه رضوان الله عليها.

وكان في استقبال الدكتور شكر الله باشازاده لدى وصوله المسجد النبوي، وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، والوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية جمعان بن عبدالله العسيري وعدد من المسئولين.

وكان رئيس إدارة مسلمي القوقاز والوفد المرافق له قد وصل للمدينة المنورة في وقت سابق اليوم، بعد أدائه للعُمرة .

// انتهى //

23:46ت م

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