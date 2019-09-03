السعودية اليوم / لقاء تعريفي للطّلاب المستجدين في كلية العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر



وادي الدواسر 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

عقدت كلية العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر اليوم اللقاء التعريفي للطلاب المستجدين بالدفعة الثانية في قسم علوم التمريض بهدف تعريفهم باللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة وتزويدهم بالمعلومات الإرشادية المهمّة التي يستطيعون من خلالها التعرّف على ما يُقدّم لهم من خدمات.

واستعرض وكيل الكلية للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور علي بن عبدالله آل بزيع خلال اللقاء النقاط المّهمة التي يجب أن يلمّ بها طلاب الجامعة وخاصة المستجدين ومعرفة أساليب التقييم والتعرف على بعض المشكلات الأكاديمية التي قد تواجه الطالب ، وتناول أهمية استيعاب الطالب أنظمة الجامعة ومشاركته في أنشطة الكلية ، موضحاً احتياج سوق العمل لأخصائي التمريض ضمن رؤية المملكة 2030 .

وأكّد المشرف علي الكلية الدكتور ماجد بن علي الشريدة في كلمة له خلال اللقاء ضرورة معرفة الطالب أنظمة الجامعة ولوائحها ومعرفة الاختلاف بين نمط الحياة في التعليم قبل الجامعة والتعليم الجامعي ، ودعا إلى ضرورة الاستفادة من الوسائل التعليمية المختلفة التي توفرها الجامعة للوصول إلى مستوى معرفي متميز ، مشيراً إلى أهمية معرفة الطالب حقوقه وواجباته الجامعية وأهمية الإرشاد الأكاديمي للطالب في مسيرته التعليمية. وتضمّن اللّقاء قيام الطلاب بجولة في الكلية للتعرّف على مكاتب أعضاء هيئة التدريس والقاعات الدراسية والمعامل والمكتبة العامة وموقع خدمات الطالب .

// انتهى //

23:09ت م

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