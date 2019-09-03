السعودية اليوم / بن فويز ينوه بالأمر الملكي بتحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية



الرياض 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

نوه معالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز بصدور الأمر الملكي الكريم بتحويل " هيئة تطوير مدينة الرياض " إلى هيئة ملكية باسم " الهيئة الملكية لمدينة الرياض ".

وبين معاليه في تصريح لوكالة الأنباء

وأشار بن فويز إلى رؤية المملكة 2030 وتطلعات القيادة الرشيدة في العاصمة الرياض ، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد المباركة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأميـن -حفظهما الله- .

// انتهى //

22:15ت م

0212



الرياض 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واسنوه معالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز بصدور الأمر الملكي الكريم بتحويل " هيئة تطوير مدينة الرياض " إلى هيئة ملكية باسم " الهيئة الملكية لمدينة الرياض ".وبين معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية الاهتمام والدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله - في جميع الجوانب التنموية والاقتصادية .وأشار بن فويز إلى رؤية المملكة 2030 وتطلعات القيادة الرشيدة في العاصمة الرياض ، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد المباركة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأميـن -حفظهما الله- .// انتهى //22:15ت م0212

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