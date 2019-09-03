2019-09-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت جمعية حماية المستهلك ضوابط استيراد السيارات المستعملة للأفراد.

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وقالت حماية المستهلك: إنه يمنع استيراد السيارات المستعملة، إذا كانت سيارات أجرة، أو سيارات شرطة، أو سيارات شركات التأجير.

وكانت الجمارك قد أوضحت في وقت سابق أنه يُسمح باستيراد المركبات بشرط ألا يتجاوز موديلها خمس سنوات فيما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف (3.5 طن وأقل) وعشر سنوات لشاحنات النقل الثقيل (أكثر من 3.5 طن) على يتم احتسابها تنازليًّا باستثناء السنة الحالية، بينما يسمح باستيراد السيارات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة.