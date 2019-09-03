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شكرا لقرائتكم المرور ترد على استفسارت بشأن رسوم الرخصة والمخالفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المرور ترد على استفسارت بشأن رسوم الرخصة والمخالفات
متابعات الخليج 365 - الرياض
ردت الإدارة العامة للمرور على استفسار بشان إجمالي الرسوم المقررة لاستخراج رخصة القيادة.
وقالت المرور: إن الرسوم تقدر بـ40 ريالًا للسنة الواحدة، موضحةً في الوقت نفسه أنه تسجل المخالفات المرورية بحدها الأدنى، ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى، في حالة ظروف مشددة بقرار من قِبل لجنة أو لجان تشكل من قِبل الوزير، وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة.
وتابعت أن عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة الـ60 يومًا يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.
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