فيديو.. حصاد الجولة الثانية من الدوري الإيطالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار، مساء الأحد، على مباريات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، التي شهدت فوزا مثيرا ليوفنتوس، حامل اللقب، على ضيفه وغريمه نابولي بنتيجة 4-3.
وبهذا الفوز رفع اليوفي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، فيما توقف رصيد "البارتينوبي" عند 3 نقاط في المركز العاشر.
وواصل إنتر ميلان عروضه القوية، بتحقيقه فوزا ثانيا على حساب كالياري بنتيجة 2-1، ليعتلي صدارة الترتيب بـ6 نقاط، بفارق الأهداف عن اليوفي.
وحقق ميلان فوزه الأول، على حساب بريشيا (1-0)، ليستقر في المركز الـ13 برصيد 3 نقاط.
وانتهى ديربي العاصمة بين لاتسيو وروما بالتعادل 1-1، ليتقدم "النسور" للمركز الرابع برصيد 4 نقاط، فيما ظل روما في المركز الـ15 بنقطتين فقط.
"العين الرياضية" تستعرض في الفيديوجراف التالي أبرز أرقام وحقائق الجولة الثانية من الدوري الإيطالي "سيري آ"، فتعرف عليها.
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