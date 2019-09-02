وصول طلائع الجسر الجوي السعودي لمتضرري السيول بالسودان

وصلت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، الإثنين، أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمتضرري السيول والأمطار بالسودان.





يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأوضح القائم بأعمال سفارة السعودية في الخرطوم بالإنابة محمد التركي خلال مؤتمر صحفي عُقد في صالة كبار الزوار بمطار الخرطوم الدولي أن القافلة تأتي لتخفيف المعاناة عن المتضررين بالولايات الأكثر تضررًا بالخرطوم والنيل الأبيض ونهر النيل، وهي امتداد لدعم المملكة للسودان.

من جانبه، قال مساعد مدير إدارة الإغاثة العاجلة بمركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية أبومطلق ناصر السويدي إن الطائرة هي الأولى من طلائع الجسر الجوي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتقديم الإغاثة العاجلة للمتضررين من الأمطار بالسودان.





Advertisements

وأشار إلى أن جملة الدعم حوالي 115 طنا تشمل مواد طبية وإيوائية وغذائية توزع بالولايات وفقاً للآليات المتبعة بالسودان.

وأوضح السويدي أنه خلال الأسبوعين القادمين يُتوقع وصول 100 ألف صندوق من التمور امتداداً للمبادرات لتستفيد منها 100 ألف أسرة، وأن هناك فريقاً مختصاً للمتابعة والإشراف على عملية التوزيع، وكذلك تقييم الاحتياجات الإنسانية والوقوف على المناطق المتضررة ورفعها لمركز الملك سلمان لتقديم المساعدة اللاحقة للمتضررين.

من جانبه، ذكر العميد الركن موسى إدريس رئيس لجنة استلام الدعم الخارجي بلجنة طوارئ الخريف أن الطائرة السعودية تحمل ألف خيمة و6 آلاف بطانية و2000 مشمع و1500 سلة غذائية.

وثمّن جهود المملكة العربية السعودية ودعمها للمتضررين بالسودان ووقفتها مع البلاد في تلك الظروف، مشيدًا باهتمام سفير السعودية بالخرطوم ومتابعته، شاكرًا جهود كل الدول الشقيقة والمنظمات الطوعية وكل من أسهم في دعم متضرري السيول والأمطار بالسودان.





وأشاد رئيس منظمة الاغتنام للتنمية البشرية منتصر البشير بجهود السعودية حكومة وشعبًا ودعمهم للسودان في شتى المجالات، وأن الدعم سيُسخّر لـ3 ولايات: ولاية الخرطوم، ونهر النيل، والنيل الأبيض، كونها الأكثر تضررًا.

حضر التسليم القائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين في الخرطوم محمد بن عبدالله التركي، والمستشار الإعلامي بالسفارة فيصل الشهري وقيادات منظمة الاغتنام الشريك الذي يقوم بتوزيع المساعدات في السودان.