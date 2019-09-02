إهانة باريس سان جيرمان ضاعفت سعر عودة نيمار إلى برشلونة

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أحمد منسيالإثنين 2019/9/2 06:36 م بتوقيت أبوظبي
نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان
أكدت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تعمد مضاعفة سعر لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا بعد مطالبته بالعودة إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكانت العديد من التقارير قد أكدت رغبة النجم البرازيلي في العودة إلى برشلونة في الصيف الحالي، بعد موسمين فقط من انتقاله إلى باريس سان جيرمان.
وقالت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية إن نادي باريس سان جيرمان عمل على وضع العراقيل أمام برشلونة في كل خطوة من خطوات التفاوض للتعاقد مع نيمار.
وأوضحت الصحيفة أن باريس سان جيرمان تعمد المغالاة في سعر نيمار، حيث طلب الحصول على 300 مليون يورو للاستغناء عنه، بزيادة 80 مليونا عن المبلغ الذي تعاقد به معه.
وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الفريق الكتالوني في ذلك الحين.
وأرجعت الصحيفة سر تعنت النادي الفرنسي إلى الإهانة التي شعر بها بعد طلب نيمار الرحيل عن النادي في الصيف الحالي والعودة إلى صفوف برشلونة بعد موسمين فقط من رحيله.
وتجلى ذلك في التقارير الإسبانية التي رصدت رفض باريس سان جيرمان جميع عروض برشلونة التي شملت 8 لاعبين على مدار المفاوضات، والإصرار على الحصول على مقابل مادي مرتفع للغاية.
يُذكر أن العديد من التقارير أكدت أن نيمار سيبقى مع باريس سان جيرمان في الموسم المقبل، بعد فشل كل محاولات برشلونة للتعاقد معه في الصيف الحالي.
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