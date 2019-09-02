فيديو.. حصاد الجولة الثالثة من الدوري الألماني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار، مساء الأحد، على فعاليات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الألماني "بوندسليجا"، التي شهدت فوزا ساحقا لبايرن ميونيخ على ضيفه ماينز، بستة أهداف مقابل هدف، ليرفع حامل اللقب رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني.

وانفرد ريد بول لايبزيج بصدارة البوندسليجا برصيد 9 نقاط بالفوز 3-1 على بورسيا مونشنجلادباخ، فيما خسر بروسيا دورتموند بالنتيجة ذاتها أمام يونيون برلين، ليتوقف رصيده عند 6 نقاط في المركز الثالث.



ماينز أصبح الفريق الوحيد الذي فشل في حصد أي نقطة، ليتذيل الترتيب بـ3 هزائم.

"العين الرياضية" تبرز عبر الفيديوجراف التالي أبرز حقائق الجولة الثانية من الدوري الألماني، فتعرف عليها.