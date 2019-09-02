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إيران تغازل القطريين بالتأشيرات!
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الأحد، منح المواطنين القطريين تأشيرات سياحية في المطارات الإيرانية، حسب ما ذكرت وكالة تسنيم للأنباء الناطقة بالفارسية، نقلًا عن الموقع الرسمي لوزارة الخارجية القطرية.
وذكر الموقع القطري أن مصدرًا مسؤولًا بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية القطرية صرح بأن “السلطات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية قررت منح حملة جوازات السفر القطرية تأشيرات سياحية لدى وصولهم إلى المطارات الإيرانية”.
وأضاف بحسب ما نقلت “العربية”: “أنه بإمكان المواطنين القطريين الحصول على تأشيرة دخول لسفرة واحدة أو متعددة السفرات من قبل السفارة الإيرانية في الدوحة؛ وذلك لتجنب التأخير أحيانًا بمطار الوصول إن وجد تزاحم للمسافرين لدى مكتب التأشيرات بالمطار”.
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