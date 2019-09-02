شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين حبيب والغزواني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

نقل أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وتعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لوالد وذوي الشهيد العريف سلطان بن حسين سلطان حبيب، ولذوي الشهيد الجندي أول محمد بن سالم حسن الغزواني، من منسوبي القوات البرية، اللذان استشهدا دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعياً الله عز وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم، أعرب ذوو الشهيدين عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة وأمير المنطقة بالنيابة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيدين الذين استشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.