شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الترفيه»: إعلان فعاليات «موسم الرياض».. لاحقاً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)نفت الهيئة العامة للترفيه ما يجرى تداوله أخيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الفعاليات العالمية التي سيستضيفها «موسم الرياض»، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن برامج الموسم وكافة التفاصيل في وقت لاحق.
أهابت الهيئة بالجميع تحري الدقة في تداول مثل هذه المعلومات واستقائها من مصادرها الرسمية، من خلال ما تنشره الهيئة بشكل رسمي في وسائل الإعلام أو منصات التواصل الخاصة بها.
جاء ذلك في بيان للهيئة العامة للترفيه نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الاثنين).
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