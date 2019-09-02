شكرا لقرائتكم خبر عن كبدة فاسدة تُغلق بوفية «جربنا مرة» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)يبدو أن عبارة «جربنا مرة.. تجينا كل مرة» التي كُتبت على إحدى البوفيات في محافظة الليث لم تكن في محلها، بعد أن أغلقت بلدية الليث البوفية إثر ضبط ١٥ كيلو كبدة مستوردة تظهر عليها علامات التلف والفساد.
وقالت بلدية الليث عبر «تويتر» اليوم (الاثنين): «تم إغلاق البوفية، وسيتم فرض الغرامة المالية المقررة حسب لائحة الجزاءات البلدية».
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.