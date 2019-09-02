شكرا لقرائتكم خبر عن كبدة فاسدة تُغلق بوفية «جربنا مرة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

يبدو أن عبارة «جربنا مرة.. تجينا كل مرة» التي كُتبت على إحدى البوفيات في محافظة الليث لم تكن في محلها، بعد أن أغلقت بلدية الليث البوفية إثر ضبط ١٥ كيلو كبدة مستوردة تظهر عليها علامات التلف والفساد.

وقالت بلدية الليث عبر «تويتر» اليوم (الاثنين): «تم إغلاق البوفية، وسيتم فرض الغرامة المالية المقررة حسب لائحة الجزاءات البلدية».