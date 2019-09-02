شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تحيل 360 متأخرا في سداد رسوم الأراضي إلى محاكم التنفيذ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد سعود (الرياض)

بدأت وزارة الإسكان في إحالة المتأخرين عن سداد رسوم الأراضي البيضاء إلى محاكم التنفيذ بوزارة العدل، وذلك لاتخاذ الإجراءات القضائية في حقهم، والتي تشمل تحصيل مبالغ الرسوم عن طريق محاكم التنفيذ، وفرض غرامات التأخير على المكلفين، وقد تصل إلى إيقاف خدماتهم لحين تحصيل المبالغ كاملة، وبيّنت مصادر مطلعة أنه تم تحديد مهلة ١٤ يوماً لتحصيل جميع الرسوم والغرامات المتأخرة.

وأوضحت المصادر لـ«الخليج 365» أن الوزارة أحالت حتى اليوم أكثر من 360 مكلفاً لم يلتزم بالسداد إلى الجهات القضائية، مبيّنة أنه سيتم تنفيذ الفصل الرابع من نظام إيرادات الدولة على المتأخرين، حيث يشمل الحجز على الحسابات المالية، والحجز على الممتلكات أو التنفيذ على العقارات المحجوزة بما في ذلك أملاك الأوقاف لتحصيل الرسوم كاملة.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت عام 2016 عن إطلاق برنامج رسوم الأراضي البيضاء وفق نطاق جغرافي محدد، بلغت مساحتها أكثر من 400 مليون متر مربع، وشملت 4 مدن هي الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، وحاضرة الدمام، وبلغ إجمالي عدد أوامر السداد التي أصدرها البرنامج نحو 2500 أمر سداد، وتستهدف الوزارة من خلال برنامج الرسوم تحرير الأراضي البيضاء داخل النطاق المستهدف، والحد من العمليات الاحتكارية، إضافة إلى تعزيز المعروض من الأراضي المطورة، وتوفير الأراضي بأسعار مناسبة.

يذكر أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء أعلن أخيراً عن تخصيص مبالغ من الإيرادات التي تم تحصيلها من المكلفين على تطوير البنية التحتية في عدد من مشاريع الوزارة تطبيقاً للمادة الخامسة عشرة من لائحة الرسوم، كما أعلنت عن قيام عدد من مُلاك الأراضي البيضاء بتحويل عدد من الأراضي إلى مطورة في المدن المستهدفة، إضافة إلى عقد شراكات مع ملاك عدد من الأراضي لتنفيذ مشاريع سكنية عليها بالشراكة مع برنامج «سكني».

Advertisements

أبرز الإجراءات المتخذة تجاه المتأخرين:

• الحجز على الحسابات المالية

• الحجز على الممتلكات

• التنفيذ على العقارات