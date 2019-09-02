، الأخضر يدشن تدريباته في الدمام.. "إصابة" و"نزلة برد" تبعدان آل فتيل وفراس ،

محمد بن مسعود - الدمام - دشَّن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم تدريباته بمعسكره الإعدادي في مدينة الدمام الذي يمتد حتى الثامن من شهر سبتمبر الجاري استعدادًا لخوض أولى مبارياته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023م.

وانطلقت تدريبات الأخضر على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد" بتمارين الإحماء، وتمرين التمرير، ثم قسَّم اللاعبين إلى مجموعتين، وخاضوا مناورة على منتصف الملعب، ركزت على الاستحواذ والتمركز، واختُتمت بتمارين الإطالة.

وأجرى المدافع محمد آل فتيل أشعة الرنين المغناطيسي لمعاناته آلامًا في العضلة الضامة، واكتفى في الحصة التدريبية بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي، فيما اكتفى المهاجم فراس البريكان بالجري حول الملعب لتعرضه لنزلة برد.

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